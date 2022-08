Kostic, stretta finale: tra Eintracht e Juve trattativa a oltranza

TORINO - La mossa del West Ham , che ha già annunciato l’accordo con Maxwel Cornet dal Burnley, è un chiaro segnale: il club londinese ormai ha capito che Filip Kostic è sempre più intenzionato ad abbracciare il progetto Juventus . La trattativa è entrata nel vivo e da giovedì la dirigenza bianconera ha incassato l’ok da parte dell’entourage dell’esterno serbo per l’intesa contrattuale sulla base di un triennale a 3,5 milioni netti a stagione (comprendendo i bonus). Ieri telefonate e contatti sono proseguiti, attraverso il lavoro continuo dell’agente Alessandro Lucci: dopo il confronto con i vertici dell’Eintracht Francoforte , è arrivato quello con la Juventus per dare una spallata alla trattativa. Le richieste del club tedesco si basano sull’offerta pervenuta dal West Ham, che nel frattempo come detto ha virato su Cornet: una proposta da circa 20 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra ritenuta elevata dalla Juventus che, forte dell’alto gradimento dell’esterno serbo, finora è arrivata a 12 milioni , sempre comprensivi di bonus, come proposta di partenza: servirà un rilancio per cercare di chiudere. Anche perché la Juventus vorrebbe mettere Kostic a disposizione di Allegri per la prima di campionato , fissata per il 15 agosto con il Sassuolo , sfida che i bianconeri dovranno affrontare in emergenza causa infortuni e squalifiche.

Dunque il ds Cherubini e l’ad Arrivabene si augurano che quella di ieri sia stata l’ultima (disastrosa peraltro) partita di Kostic con l’Eintracht, anche se i tedeschi vorrebbero almeno tenerlo fino a mercoledì, quando il club di Francoforte affronterà il Real Madrid a Helsinki per la Supercoppa Europea. La trattativa è serrata e la Juventus ha tutto l’interesse a portarla a termine il prima possibile, già a inizio della prossima settimana: è necessario fare uno sforzo ulteriore per avvicinarsi ai desideri tedeschi, pur sapendo che il serbo è in scadenza tra un anno e che i bianconeri hanno in tasca il sì del giocatore, aspetto che fa tanta differenza. Insomma, la tavola è apparecchiata, adesso si tratta a oltranza per chiudere gli accordi definitivi: in programma ci sono nuovi contatti e conference call nelle prossime ore tra le varie parti.

Pogba, il sorriso del countdown: c'è la data per il ritorno con la Juve

Al tempo stesso si allontana un obiettivo bianconero, perché il Tottenham insiste e fa sul serio per Nicolò Zaniolo: Paratici e Conte studiano la formula senza contropartite tecniche per convincere la Roma ad aprire alla cessione, Tottenham che sta anche cercando di chiudere per Destiny Udogie dell’Udinese, altro elemento seguito da vicino dalla Juventus.