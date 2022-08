Juve e il nodo Rugani: il via libera a una condizione

TORINO - Dopo l’Empoli e il Verona, la Sampdoria. I blucerchiati hanno incontrato ieri la Juventus per chiedere Daniele Rugani, da tempo nel mirino anche di azzurri e gialloblù e che la società bianconera potrebbe cedere in prestito per abbassare il monte ingaggi. Proprio questo, però, è il punto chiave della trattativa: quanta parte dei circa 3,5 milioni netti dell’ingaggio del difensore possono e sono disposti ad accollarsi i club in questione? A una proposta del 50 per cento, che considerando lo stipendio lordo permetterebbe alla Juventus di risparmiare più di 3 milioni, la società bianconera accetterebbe l’offerta e cederebbe Rugani in prestito. Offerta che la Sampdoria sta lavorando per poter presentare e che le permetterebbe di vincere la corsa a tre. A tre, perché il Galatasaray almeno per adesso è da considerare fuori gara, dal momento che il giocatore vuole rimanere in Italia. Senza offerte di questo tipo, dunque con un risparmio minore sull’ingaggio, la società bianconera potrebbe anche riflettere sull’opportunità di cedere uno dei suoi quattro centrali, visto il numero enorme di partite da giocare.