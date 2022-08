Kostic alla Juve, conto alla rovescia: cosa manca per chiudere

Kostic, quando arriva a Torino

Kostic ha salutato il pubblico, ha ringraziato alcuni tifosi, ha anche avuto modo di scambiare due parole con Matthijs De Ligt, magari proprio su Torino, la città che l’olandese ha salutato da qualche settimana. Oliver Glasner, il tecnico dell’Eintracht, già in difficoltà nel dover spiegare il tracollo con i bavaresi, si è lasciato trasportare dall’amara e tagliente ironia per nascondere il proprio disappunto: "Kostic? Sì sì, l’ho sostituito prima così sarà pronto per andare in Italia, la prossima settimana...", per poi tornare serio e chiarire così la posizione del club tedesco: "L’ho sostituito perché così sarà pronto per mercoledì, per il match con il Real Madrid", quando a Helsinki l’Eintracht si giocherà la Supercoppa Europea contro i campioni d’Europa in carica. Se la squadra di Francoforte giocherà come venerdì sera, allora non ci sarà partita, ma certo per l’Eintracht la presenza di Kostic cambierebbe non poco le ambizioni tedesche in un trofeo comunque importante. Ma la Juventus ha fretta e vuole chiudere, possibilmente nelle prossime 48 ore: anche ieri sono proseguiti, frenetici, i contatti con gli agenti di Kostic per dare la spallata definitiva a una trattativa in cui ballano circa 5 milioni tra l’offerta che arriva dalla Continassa e che i dirigenti juventini non vorrebbero prolungare troppo, in modo da mettere Allegri nelle condizioni di avere a disposizione il nuovo acquisto già a Ferragosto, quando allo Stadium arriverà il Sassuolo per la prima di campionato. L’obiettivo bianconero perciò è di non allontanarsi troppo dai 10 milioni proposti per il cartellino dell’esterno (che va in scadenza con i tedeschi nel 2023), grazie a una posizione rafforzata dalla volontà del serbo di intraprendere una nuova avventura e dalla progressiva rassegnazione del club tedesco. Se ci sarà, come nelle intenzioni e nelle speranze bianconere, la tanto attesa chiusura dell’affare tra oggi e domani, allora Kostic potrebbe raggiungere Torino a inizio settimana per compiere il solito rituale composto da visite al J Medical e firma del contratto (triennale con possibile opzione per una quarta stagione). Questione di tempo, a questo punto.