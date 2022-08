Juve, il diamante Besaggio rinforzo per l’Under 23

Besaggio, chi è

Lo scenario generale, insomma, permette a Cherubini, Manna e Tognozzi di soppesare senza frenesia ogni movimento, concentrando l’attenzione soltanto su profili di massima caratura. E gli occhi degli uomini mercato bianconeri, da diverso tempo, si sono posati sui piedi più che educati di Michele Besaggio, centrocampista offensivo in forza al Genoa. Il classe 2002 nelle scorse settimane era timidamente entrato, senza esito, nelle chiacchiere tra i due club intorno alla trattativa per Cambiaso, ma ora la Juventus ha deciso di spingere sull’acceleratore per consegnare a Brambilla un innesto che possa compensare le virtuose defezioni (che fa rima con “promozioni”) dei vari Miretti, Soulé e Aké tra centrocampo e trequarti. Ovvero nella zona d’azione preferita di Besaggio, cresciuto con il 10 sulla schiena e il poster di Del Piero in camera. Il 20enne veneto, dopo un’ultima annata molto positiva nella Primavera rossoblù da fuori quota (11 gol e 7 assist), si sente pronto al grande salto e per sbarcare tra i professionisti nel contesto ideale spinge anche il suo entourage. Il Genoa, però, non è in grado di soddisfare appieno la richiesta: l’ex Vicenza ha preso parte al ritiro estivo di Bad Haring della prima squadra, ma non rientra nei piani di Blessin se non per completare numericamente la rosa. Da qui l’esigenza del Grifone di cedere tra Serie B e C quello che a Genova reputano essere un patrimonio tecnico del vivaio, da qui la possibilità della Juventus di soddisfare la richiesta in virtù di quel prezioso strumento che si chiama seconda squadra. Il nodo della trattativa, che si sviluppa sottotraccia da diverse settimane, risiede naturalmente nel diritto di riscatto, conditio sine qua non per i bianconeri e opportunità di capitalizzare per il club ligure in caso di stagione positiva a Vinovo: parti al lavoro e fiducia crescente. Ma l’azzurro, naturalmente, non è l’unico profilo nel mirino per rinforzare il vivaio: la Juventus, infatti, segue attentamente gli sviluppi intorno a Serif Nhaga, terzino sinistro portoghese, classe 2005, in uscita a parametro zero dal Porto: la concorrenza è forte in Italia (Fiorentina) come all’estero (Francia e Spagna, soprattutto), ma il club è al lavoro per regalare a Montero un’ulteriore gemma. All’insegna di un mercato di qualità, senza bisogno di scadere nella quantità.