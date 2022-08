Juve, la doppia pista: Paredes e Frattesi

TORINO - La Juventus non molla il colpo. Che poi sarebbe il terzo in ordine di importanza tra quelli che cercherà di condurre in porto di qui alla fine del mese, ovvero al gong di questo calciomercato estivo. Perchè oltre al terzino sinistro ormai in dirittura d’arrivo e all’attaccante in grado di prendere il ruolo di vice Vlahovic, il club bianconero continua a lavorare per cercare di dotare la rosa bianconera di un regista puro. E non in parte adattato come sarebbe con Locatelli, che nel proprio Dna ha più la propensione a giocare da mezzala e comunque non offre il meglio di sè da regista come vertice basso. Sta di fatto che continua così il pressing dei dirigenti torinesi con il Paris Saint Germain per riuscere a ottenere l’argentino Leandro Paredes. Che nel club francese fatica a trovare spazio con la concorrenza di campioni a centrocampo che non soltanto persiste, ma pare destinata ad aumentare visto che è dato in arrivo Fabian Ruiz dal Napoli. Lo spagnolo di Spalletti è infatti in procinto di raggiungere il club parigino dove dovrebbe regalare ulteriore qualità a una squadra chiamata per l’ennesima volta a cercare di vincere la Champions League. Dunque se nelle prossime ore, come pare, Fabian Ruiz vestirà la maglia del Psg, ecco che le possibilità di vedere Paredes a Torino aumenteranno. A quel punto infatti la dirigenza transalpina potrebbe ammorbidire la propria posizione che al momento è ferma sulla richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino del sudamericano. La Juventus punta a una soluzione con formula decisamente meno dispendiosa per cui potrebbe anche chiudersi l’operazione grazie a un prestito oneroso. Il direttore sportivo Federico Cherubini ci crede e ci prova. Ma non solo.