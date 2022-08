Juve, è sempre più corsa a due per l’attacco: così Depay insidia Muriel

TORINO - Ha un nuovo numero di maglia, il 25 al posto del 9 che aveva ceduto qualche giorno fa a Lewandowski, e ha anche giocato l’ultima mezzora del trofeo Gamper, sfiorando il gol di tacco nel 6-0 del Barcellona sui Pumas di Città del Messico. Detto questo, però, Memphis Depay rimane un giocatore in uscita dal club blaugrana, anche se non uno degli esuberi veri e propri, Umtiti e Braithwaite, che infatti non hanno partecipato alla sfida: «Hanno capito che la cosa migliore per loro è andare a giocare in un altro club», ha detto di loro il presidente blaugrana Joan Laporta. Nulla del genere per l’attaccante olandese, che è però comunque in uscita e che, tramontato o quasi Morata, resta uno degli obiettivi principali della Juventus come vice Vlahovic. A 28 anni e con trascorsi anche nel Psv, nel Manchester United e nel Lione, con 80 presenze e 42 gol nell’Olanda, Depay è esperto e non costa molto: il Barcellona lo ha ingaggiato da svincolato la scorsa estate e da svincolato lo perderebbe tra 12 mesi. Visto l’ingaggio da 5 milioni, potrebbe forse liberarlo anche gratis. Quanto allo stipendio, a fronte di un contratto più lungo la Juventus potrebbe anche convincerlo a ridurlo un po’. Peraltro la società bianconera facendogli firmare un biennale potrebbe godere dei benefici del decreto crescita: un ingaggio netto da 5 milioni, ad esempio, le costerebbe 6,5.