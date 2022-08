Juve, dall'Inghilterra: "Il Manchester United su Rabiot"

MANCHESTER (Inghilterra) - C'è anche l'opzione Manchester United per Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da The Athletic, all'Old Trafford stanno lavorando a un accordo per il centrocampista della Juventus, entrato negli ultimi 12 mesi del suo contratto con il club bianconero. I Red Devils devono decidere se portare avanti la trattativa indipendentemente dai tentativi in corso per Frenkie de Jong del Barcellona o aspettare prima di capire cosa accadrà con l'olandese.