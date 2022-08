Szczesny ko ma c'è super Perin e si prende il Sassuolo

TORINO – Non è il modo che avrebbe auspicato ma un'occasione del genere cercherà di sfruttarla al meglio. Per Mattia Perin si apre la porta della Juventus con il ko capitato a Szczesny e tra i pali ci starà almeno per le prime tre partite: a ferragosto col Sassuolo, quindi a Marassi con la Sampdoria e in casa con la Roma. Ma molto dipenderà dall'evoluzione che avrà la guarigione dell'adduttore finito ko con una lesione di basso grado. La Juventus parla di circa 20 giorni per la “ripresa agonistica” ma come sempre si tratta di indicazioni generiche dettate dai protocolli medici.