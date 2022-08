Juve e United aspettano…la mamma di Rabiot

TORINO - Tra Juventus e Manchester United si è riaperto il dialogo per Adrien Rabiot, discorsi che erano già stati intavolati a giugno, quando dalla Francia lasciavano trapelare la volontà del giocatore di cambiare aria, lasciare Torino e magari provare un’esperienza in Premier League, campionato che intriga l’ex Psg. Anche lo United era finito nell’elenco di squadre interessate, ma adesso si comincia a fare sul serio: c’è stato un contatto tra i due club per comprendere la fattibilità dell’operazione. In realtà nemmeno il Monaco ha perso le speranze di arrivare al centrocampista bianconero, anche se una buona fetta di chance se le giocherà stasera nel ritorno del preliminare di Champions League contro il Psv: solo così il club monegasco avrebbe la liquidità per cercare di affondare il colpo. Ma torniamo al Manchester United e alla trattativa con la Juventus: per Rabiot i bianconeri chiedono almeno 20 milioni, nonostante il francese - domenica uscito dopo pochi minuti nel match con l’Atletico per un colpo preso alla nuca - vada in scadenza di contratto fra un anno.

L'offerta dello United per Rabiot Lo United finora si sarebbe portato, dalle notizie che emergono dall’Inghilterra, a quota 15 milioni, perciò non così lontano dai desiderata juventini: alla Continassa poi qualsiasi cessione a titolo definitivo di Rabiot sarebbe una plusvalenza dato che il centrocampista era arrivato a parametro zero nel 2019. Piuttosto il nodo della questione - insomma l’aspetto che ha sempre raffreddato le società interessate - riguarda l’ingaggio da top player del giocatore, che con i bonus, sfiora gli 8 milioni netti a stagione e che dunque per un altro anno pesa a bilancio: trattare con Veronique Rabiot, la madre-agente del giocatore, non è mai semplice. E proprio dall’accordo con il francese passa il destino dell’affare impostato con lo United e, a cascata, il movimento in entrata che i bianconeri intendono effettuare a centrocampo. A pochi mesi dal Mondiale in Qatar, Rabiot vorrebbe due condizioni indispensabili: un posto da titolare e la vetrina della Champions League. I Red Devils non possono realizzare il secondo desiderio, ma sono in grado di compensare con una proposta economica allettante a livello contrattuale, oltre che su garanzie tecniche: considerando le complicazioni per arrivare a De Jong, lo United sta virando su un profilo diverso ma di alto profilo in mediana, considerando che Rabiot non avrà del tutto convinto a Torino, però resta un titolare della Nazionale di Deschamps che punta a difendere il titolo di campione del Mondo.