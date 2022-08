Juve-Kostic, due biglietti per un volo: Helsinki o Torino?

TORINO - Due biglietti, un solo volo: quello per Helsinki, direzione Supercoppa Uefa contro il Real Madrid, o quello per Torino, aeroporto di Caselle, direzione J Medical e poi Continassa per visite e firme. È il bivio di Filip Kostic, primo obiettivo di questo agosto di mercato bianconero, richiesto espressamente da Massimiliano Allegri per dare profondità alle rotazioni sugli esterni, per portare esperienza internazionale e per avere un giocatore pronto subito, in grado di aiutare la squadra a cambiare marcia. L’obiettivo della Juventus a questo punto, dopo un’altra giornata (e serata) di contatti frenetici, è correre contro il tempo per evitare che oggi Kostic salga su quell’aereo, quello che nel primo pomeriggio condurrà l’Eintracht Francoforte nella capitale finlandese: la squadra tedesca in mattinata (ore 10.30) svolgerà l’ultimo allenamento nello stadio di casa prima della partenza per la Supercoppa e confida di avere con sé l’esterno sinistro, uno dei grandi protagonisti della conquista dell’Europa League nella passata stagione. E non ha perso la speranza di riuscire a rinnovare il contratto con il serbo, in scadenza nel 2023.

Kostic, la speranza di Allegri Il tecnico Glasner vuole uno dei suoi assi per la super sfida al Real, Allegri invece lo aspetta il prima possibile a Torino per averlo a disposizione già il 15 agosto contro il Sassuolo, alla prima di campionato. Oggi è il giorno tanto atteso per la chiusura dell’operazione, nel frattempo ieri le parti si sono ulteriormente avvicinate: la distanza adesso è colmabile, ballano 2-3 milioni tra parte fissa (per la Juventus 15 milioni) e bonus (sui quali limare l’intesa), mentre l’accordo tra Juventus e il giocatore è già stata trovata da tempo (triennale a 3,5 milioni a stagione bonus compresi). Nelle prossime ore è previsto l’ultimo round, quello decisivo, anche perché il club bianconero vorrebbe evitare che Kostic possa giocare in Supercoppa, con il rischio di infortunarsi (in un periodo non particolarmente fortunato dalle parti della Continassa sotto questo punto di vista).