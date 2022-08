Kostic alla Juve, accordo raggiunto: già oggi a Torino?

TORINO - C'è l'accordo tra Juventus ed Eintracht Francoforte per Filip Kostic. I due club hanno praticamente definito il trasferimento del serbo in bianconero. La distanza tra domanda e offerta (ballavano 2-3 milioni circa per quanto riguarda la base fissa) è stata ormai colmata, trovando un'intesa sulla base di 14 milioni più bonus .

Kostic a un passo dalla Juve

Kostic, per il quale a Torino è già pronto un triennale a 3,5 milioni a stagione bonus compresi, non prenderà quindi parte alla finale di Supercoppa Europea tra la formazione tedesca e il Real Madrid, in programma domani. Anzi, l'esterno 29enne potrebbe essere in Italia già in serata, per sottoporsi poi alle visite mediche con la Juve domani mattina.