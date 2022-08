Juve-Depay, si tratta: il decreto crescita possibile chiave per l’accordo

La strategia

La Juventus, è noto, cerca un attaccante, che possa giocare al posto di Vlahovic quando il serbo avrà bisogno di rifiatare, ma anche assieme a lui. Meglio ancora se come esterno sinistro del tridente, dunque anche come vice Chiesa. Vero che per ricoprire quella posizione in attesa del ritorno dell’azzurro è in arrivo Kostic, ma il serbo può giocare anche più arretrato e comunque dà del ruolo un’interpretazione da esterno puro, che va sul fondo e crossa. Depay sarebbe più vicino a Chiesa - anzi, superiore almeno finora - in termini di efficacia realizzativa. Proprio il feeling con il gol, sempre in doppia cifra nelle ultime cinque stagioni, ne fa una credibile alternativa a DV9 pur essendo più una seconda punta che un centravanti, ruolo che può comunque ricoprire e ha già ricoperto. Detto dell’aspetto tecnico-tattico, l’operazione è in discesa per quanto riguarda la trattativa con il Barcellona: arrivato in Catalogna un anno fa da svincolato, Depay ha firmato un biennale e dunque a giugno se ne andrebbe di nuovo da svincolato. Il Barça è per questo pronto a liberarlo gratis (o per un piccolo indennizzo che, visti i rapporti tra i club, non sarebbe un problema) anche per abbassare il monte ingaggi. Eccolo, il motivo per cui Depay e la Juventus non si sono ancora seduti al tavolo per firmare, nonostante quanto detto finora: l’ingaggio.