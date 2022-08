Juve, Kostic è al JMedical per le visite: Allegri lo aspetta

TORINO - Kostic è a Torino, l'avventura con la Juventus può iniziare . L'esterno ormai ex Eintracht Francoforte, che ha guardato da lontano i suoi compagni perdere la Supercoppa europea contro il Real Madrid, è sbarcato in Italia intorno alle 11 e poi si è diretto al J Medical per le visite mediche, dove è arrivato alle 12.40 circa. Firmerà un contratto triennale da 3,5 milioni all’anno bonus compresi, al club tedesco invece una cifra complessiva di 17 milioni di euro, compresi di bonus.

Kostic da Allegri: esordio col Sassuolo nel mirino

Il suo arrivo era atteso per la giornata di ieri (mercoledì), alla fine è slittato ad oggi per limare gli ultimi dettagli. Nessun ulteriore rinvio, tutto confermato. Adesso Allegri lo aspetta e non vede l'ora di conoscerlo e di utilizzarlo, magari già lunedì contro il Sassuolo per l'esordio in campionato a Ferragosto. Il serbo ha pochi allenamenti nelle gambe, ma un ingresso a partita in corso è possibile. Nel giorno del compleanno di Allegri, il primo regalo è già arrivato.