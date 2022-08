Juve, Pellegrini a un passo dall'Eintracht Francoforte

TORINO - Luca Pellegrini è a un passo dall'Eintracht Francoforte. L'esterno sinistro italiano, vice Alex Sandro nella difesa a quattro di Massimiliano Allegri, sarebbe in procinto di fare il percorso inverso di Filip Kostic, già arrivato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juve. Le due operazioni sarebbero slegate tra loro ma l'Eintracht avrebbe scelto proprio il 23enne terzino romano come possibile sostituto del serbo: i due club sarebbero infatti al lavoro per trovare la quadra e completare il trasferimento. Il difensore potrebbe svolgere le visite mediche di rito già nella giornata di domani.