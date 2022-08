Juventus, ufficiale Kostic: contratto fino al 2026

"Filip Kostic è un giocatore bianconero!". Si apre così la nota con cui la Juve ha annunciato l'acquisto del serbo: "Un giocatore di talento, fisicità e corsa - si legge sul sito dei bianconeri -, capace di spaziare su tutta la fascia . Mancino naturale, predilige la fascia sinistra ma negli anni ha dimostrato di saper giocare in ogni zona di campo, avere particolare capacità in fase offensiva e all’occorrenza essere uomo assist. Avete appena letto la carta d’identità calcistica di Filip Kosti?, campione serbo classe 1992, che da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026 ".

La nota dei tedeschi

Poco prima c'era stato il comunicato dei tedeschi: "Eintracht Frankfurt e Juventus Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato di Filip Kostic. Il contratto del centrocampista sarebbe scaduto al termine della stagione 2022/23. Il 29enne lascia l’Assia dopo quasi quattro anni con l’aquila sul petto, dopo essersi trasferito al Francoforte in prestito dall’Hamburger SV nel 2018 e poi definitivamente nel 2019. Da allora - ricorda l'Eintracht nella nota -, Kostic ha contribuito con 33 gol e 64 assist in 172 presenze in tutte le competizioni".