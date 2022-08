Depay-Juve, indizio social: ha iniziato a seguire Bonucci e Pogba su Instagram

Depay si avvicina a grandi passi alla Juventus. Se, ufficialmente, non si sono registrati nella giornata odierna progressi significativi da un punto di vista delle trattative, come spesso accade in tempi moderni, potrebbero essere i social network forieri di anticipazioni di mercato: nella fattispecie, l'indizio riguarda il follow su Instagram dell'attaccante olandese ex Lione e di proprietà del Barcellona verso Leonardo Bonucci, Paul Pogba e Mattia De Sciglio, prontamente ricambiato dai tre calciatori.