Juve: Rabiot, 10 milioni per il ciao. Paredes prepara i bagagli

Rabiot e la mamma

Parliamo di Veronique, ovvero la mamma di Rabiot, mezzala francese della Juventus che a giugno si libererà a parametro zero dopo una stagione da 7 milioni di euro. La signora, che viene descritta come determinata e precisa, ieri ha avuto un lungo vertice con il direttore sportivo del Manchester United, mister John Murtough, giunto appositamente in Italia per chiudere il passaggio del centrocampista bianconero con la maglia dei Red Devils. Il disegno preparato in Inghilterra per portare a casa il trasferimento del transalpino è chiaro: 17 milioni per il club torinese e un ingaggio aumentato per il ragazzo. Già, ma quanto? Come si sa, i soldi non bastano mai. Per cui la proposta servita su un piatto a madame Veronique è stata rifiutata. Troppo pochi 8.5 milioni per tre anni. E così ecco il vertice di persona tra il dirigente britannico e la madre-agente con il manager che ha mantenuto la sua flemma inglese nel sentirsi avanzare la richiesta: 10 milioni l’anno. Cifra importante, chiaro, ma non tale da far tremare i polsi a un club come il Manchester United che al signor Cristiano Ronaldo corrisponde uno stipendio annuo superiore ai 30 milioni. Okay, Rabiot non è CR7, vero, ma non è manco un centrocampista capace di fare la differenza sotto porta. Ma tant’è, il ragazzo piace eccome al tecnico olandese Ten Hag che stravede per il suo dinamismo, oro puro da sfruttare in un campionato atleticamente performante come quello della Premier. E allora ecco che la sensazione di un accordo se non imminente, comunque vicino, si fa sempre più strada. Tra l’altro Rabiot lunedì contro il Sassuolo non potrà giocare in quanto squalificato, per cui lo scenario di fondo consente a tutti i protagonisti di prendersi qualche ora in più per arrivare al momento del sì.