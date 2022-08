Juve, Depay ai raggi X: ecco come si muoverà nell'attacco bianconero

TORINO - Memphis Depay non è un clone di Alvaro Morata e basta l’aspetto fisico per capirlo. L’ex juventino, rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito biennale a Torino, è alto 187 centimetri, una decina in più del blaugrana finito nel mirino del ds bianconero Federico Cherubini. Simile è la zona di campo dalla quale entrambi prediligono partire: la fascia sinistra (vedi mappa a fianco di Depay), in modo da poter rientrare verso il centro sfruttando il piede preferito (il destro). Memphis la scorsa stagione ha segnato 13 reti con il Barcellona (12 nella Liga e uno in Europa League; 2 gli assist), Alvarito 12 con la Juventus (9 in Serie A, 2 in Champions e uno in Coppa Italia; 9 gli assist). Se i gol nel 2021-22, l’abitudine a calcare i palcoscenici europei e le mattonelle di partenza sono più o meno le stesse, differente è il modo in cui l’olandese e lo spagnolo pupillo di Massimiliano Allegri interpretano il ruolo. O meglio: i ruoli. Prime o seconde punte sì, ma diverse tra loro.