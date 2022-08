Mundo Deportivo: "Depay alla Juve, martedì l'ufficialità?"

BARCELLONA - In Spagna sono sicuri: per Depay alla Juve è questione di giorni. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, martedì 16 agosto potrebbe essere la data dell'ufficialità del trasferimento del centravanti olandese, che ha già accettato l'offerta della Juventus: triennale da 6 milioni più bonus. Sarebbe il terzo rinforzo per l'attacco di Allegri dopo gli arrivi di Di Maria e Kostic. L'ex United e Lione, arrivato in Catalogna solo un anno fa a parametro zero, sta trattando con il Barça, attraverso il suo legale Sebastien Ledure, per liberarsi con dodici mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto (2023). Una volta raggiunto l'accordo sarà libero di trasferirsi in bianconero.