Juve-Depay, accordo! Manca solo il Barcellona

TORINO - Sembrava la giornata giusta, quella di ieri, per chiudere definitivamente i conti. Almeno, così dicevano dalla Spagna, lì dove Memphis Depay gioca, anche se ancora per poco: almeno questo è ciò che si augurano alla Continassa. Doveva arrivare la chiusura dell’affare appena dopo Ferragosto e non è detto che non possa effettivamente succedere nelle prossime ore: basta, si fa per dire, che il Barcellona dica sì e liberi Memphis, in modo che l’oranje possa prendere il primo volo utile per l’aeroporto di Caselle, Torino. Semplice? Più o meno, però c’è ottimismo, anche se devono andare a incastrarsi alcuni tasselli. Ma andiamo con ordine ed entriamo nel dettaglio.

La situazione al momento dice che Memphis Depay è sempre più vicino alla Juventus, anche se con alcuni dettagli da definire. Se non altro perché l’attaccante e la dirigenza bianconera hanno già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto biennale che potrebbe avere anche una opzione per una ulteriore stagione, con un ingaggio che rimarrebbe simile a quello percepito nel Barcellona, dunque su una base fissa attorno ai 5 milioni ai quali aggiungere un altro milione e mezzo di bonus. In questo caso inoltre la Juventus può alzare la cifra netta dello stipendio dell’olandese perché, prolungando fino a due anni il contratto, il club può sfruttare i benefici del decreto crescita sul lordo dell’ingaggio annuale del giocatore. Una soluzione che la Juventus ha già potuto sfruttare per Pogba (ma non per Di Maria). Resta un ultimo ostacolo da saltare: in Spagna dicono che è solo questione di tempo, perché in fin dei conti il Barcellona ha fretta di chiudere e di liberare spazio (e alleggerire le casse blaugrana). Però resta da definire l’uscita di scena di Depay dal club catalano, pronto a liberarlo a parametro zero, ma solo qualora dovesse rinunciare ad alcune pendenze economiche che la società spagnola ha nei confronti del giocatore.

L’ombra del Chelsea

Manca questo passaggio perché l’olandese, dal canto suo, non vuole lasciare per strada quei 2-3 milioni che rimangono in ballo e che per il momento lo legano ancora al Barcellona, anche perché lui era arrivato a costo zero nel 2021. E la Juventus, nonostante il tentativo di pressing blaugrana, non vorrebbe contribuire con un conguaglio a liberare l’attaccante: lo aspetta a parametro zero, come da intese. L’ipotesi di sborsare un indennizzo al momento non è contemplata dalle parti della Continassa, però non è del tutto da escludere qualora si dovesse scivolare nello stallo: del resto l’infortunio di Di Maria riduce le opzioni in attacco e la Juventus ha necessità nel reparto e vorrebbe chiudere il prima possibile. Lo studio legale che cura gli interessi di Depay, guidato dall’avvocato Ledure, ha già riportato Lukaku all’Inter e cerca un altro gioco di prestigio: Allegri gradirebbe il rinforzo già per il match con la Sampdoria, ma il Barcellona deve fare un passo avanti. E al momento non sembrano preoccupare le voci sul Chelsea.

Da Arnautovic a Muriel

Le alternative? Sì, ci sono, perché il ds Cherubini si tiene sempre nel taschino un piano B. Martial è un’ipotesi: in prestito, ma con un ingaggio molto elevato. Muriel è un’altra strada: è già stato cercato dai bianconeri, ma l’Atalanta per ora se lo tiene stretto. E poi ci sono Milik e Arnautovic: il primo può essere la soluzione last minute a basso costo, il secondo è gradito da Allegri però finora il Bologna ha sempre resistito.