Juve, Rovella in prestito. Kean in bilico, Udogie sfuma

TORINO - In attesa di capire quando arriverà il rinforzo in attacco tanto atteso, con Depay ormai da tempo in pole position, la posizione di Kean rimane sempre in bilico, anche se, pensando alla sfida contro la Sampdoria di lunedì con tante assenze dei bianconeri, è possibile che l’azzurro classe 2000 possa giocarsi una chance, dopo aver saltato il Sassuolo per squalifica. La sua estate è stata movimentata, sulle montagne russe: la doppietta negli Stati Uniti con il Barcellona ha mostrato il miglior lato di Kean, compensato in negativo dall’episodio del 7 agosto, quando si è presentato in ritardo alla convocazione fissata da Allegri, venendo così escluso dall’amichevole con l’Atletico Madrid. Qualche giorno dopo è arrivata Rafaela Pimenta, l’avvocato-agente che ha preso in mano l’impero Raiola: per parlare con la Juventus del trasferimento di Pellegrini all’Eintracht, certo, ma anche per chiarire la situazione di Kean. Che sarà in bilico fino alla fine del mercato. Chi va via in prestito è Nicolò Rovella: lo aspetta il Monza. Un vecchio obiettivo invece sfuma ufficialmente: Udogie è un giocatore del Tottenham, ma resterà per un anno a Udine.