Juve su Mancini: sorpassato il Milan, nuovo colpo bianconero!

TORINO - Un trampolino di lancio per i talenti forgiati dal vivaio, ma anche un prezioso alleato in sede di mercato. Il pianeta Under 23 ricopre un ruolo importante nell'universo Juventus, e non soltanto per questioni strettamente di campo. La seconda squadra, infatti, rappresenta una sirena ammaliatrice anche per i più ambiziosi giovani di altri club, ai cui occhi la realtà quest'anno nelle mani di Brambilla si configura come un'ideale porta d'accesso sul grande calcio. Una porta di cui i bianconeri, in Italia, sono gli unici a detenere le chiavi. La storia era già andata in scena lo scorso anno con il norvegese Elias Solberg: «Sul ragazzo c'era l'interesse di grandi club internazionali, ma abbiamo scelto la Juventus per gli impianti e il progetto – aveva confidato Atta Aneke, procuratore dell'esterno 2004 –. Avere una seconda squadra in terza divisione permette di giocarsi le proprie carte in ogni singolo allenamento». E si sta ripetendo proprio in questi giorni con Tommaso Mancini, classe 2004, uno degli attaccanti più promettenti di tutta la sua generazione. Il talento del Vicenza nelle scorse settimane sembrava destinato al Milan, invece ora è a un passo soltanto dalla Juventus. E non (soltanto) per le richieste economiche avanzate dal papà-agente e rispedite al mittente dai rossoneri. Perché Mancini, fin dall'inizio dell'estate, ha sempre avuto in mente Torino: vuoi per un blasone che in realtà non difetta nemmeno al Diavolo, vuoi per il percorso che gli è stato prospettato in sede di trattative. E, qui, il club bianconero ha potuto mettere una marcia in più rispetto alla folta concorrenza.