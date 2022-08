Paredes, patto con la Juve. Depay a oltranza, Arnautovic il piano B

TORINO - La Juventus non molla Leandro Paredes. E il regista del Psg non abbandona l’idea di raggiungere l’amico Angel Di Maria a Torino. Incassata la gelata sul fronte Adrien Rabiot, che alla fine ha risposto “no, grazie” al Manchester United, i dirigenti bianconeri e l’argentino si sono rassicurati a vicenda. Alla Continassa, tramite i soliti intermediari, hanno ribadito al giocatore l’intenzione di volerlo inserire nel centrocampo di Massimiliano Allegri entro la fine delle trattative del primo settembre. Il piano non cambia, ma per il momento non varia nemmeno l’incastro: uno entra, uno esce. Così, saltata la cessione di Rabiot in Premier, il ds Federico Cherubini conta di far spazio all’ex romanista almeno attraverso l’uscita in prestito di Arthur. Paredes ha anche altre offerte, ma per il momento ha confermato la priorità alla Juventus, che resta l’opzione più gradita. Leandro si vede in bianconero ed è convinto che, grazie al ritorno in Serie A, avrà più chance di arrivare lanciato e in forma al Mondiale in Qatar con l’Argentina. Per tutti questi motivi si è armato di pazienza. Paredes non perde la fiducia e aspetta la Juventus. L’attesa non sarà eterna, ma intanto è un’ottima notizia per i bianconeri, attualmente impegnati su più fronti per rifinire al meglio la rosa di Allegri dopo i colpi Di Maria (svincolato dal Psg), Pogba (svincolato dal Manchester United), Bremer (Torino) e Kostic (Eintracht Francoforte).