Juve, Zakaria può diventare la chiave per Paredes

TORINO - Adesso come la mettiamo con Leandro Paredes? La linea strategica della Juventus non è cambiata, nonostante gli imprevisti lungo la strada: l’argentino resta in cima alla lista dei desideri. Era tutto preparato, solo da chiudere, per il passaggio di Adrien Rabiot al Manchester United che avrebbe garantito al club bianconero una plusvalenza da una ventina di milioni, subito da investire per il regista designato e, perché no, anche per accelerare l’operazione in attacco. Invece a Old Trafford hanno dovuto rassegnarsi al “no grazie” del francese e della mamma-agente, consolandosi - si fa per dire - con un big come Casemiro, che non si è preoccupato del fatto che i Red Devils non si siano qualificati per la Champions, preferendo concentrarsi sul maxi contratto che gli è stato proposto. Svanita la possibilità di recuperare risorse dalla cessione di Rabiot, la Juventus continuerà a provare a sistemare Arthur, però finora la missione non è andata a buon fine perché l’ingaggio del brasiliano ha frenato gli entusiasmi di chi lo stima tecnicamente, come il Valencia di Rino Gattuso. E anche qualora la dirigenza bianconera dovesse trovare una soluzione per l’ex Barcellona, il guadagno non sarebbe consistente: nella migliore delle ipotesi si tratterebbe comunque di un prestito (una vendita a titolo definitivo è improbabile perché significherebbe fare una minusvalenza) con l’aiuto nel pagare una parte sostanziosa dell’ingaggio, a meno che non si riesca a sbloccare qualche condizione favorevole, magari in Premier League. Condizione, peraltro, che deve avere il benestare del giocatore: non così semplice. E il tempo passa, inesorabilmente.