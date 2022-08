Il caso Rabiot, un esempio di cosa è diventato il calcio

Nei cassetti della storia del calcio italiano ogni tanto riemerge il nome dell’avvocato Sergio Campana che, terminata la carriera agonistica da centravanti nel Vicenza, diventò il riferimento per tutti quei giocatori stanchi di sentirsi oggetti nelle mani dei presidenti. Per molti anni, infatti, un atleta era costretto ad accettare qualsiasi trasferimento, in caso contrario avrebbe rischiato e di molto la propria carriera.

Da tempo non è più così: il mercato del calcio è globale e sono spuntate nuove figure come quelle dei procuratori che trattano contratti, stipendi e percentuali godendo spesso di una posizione di forza rispetto alle società. Un ruolo da veri professionisti ma soprattutto persone di fiducia estrema, ecco perché non è raro che gli affari di un campione siano gestiti direttamente da familiari, madri, padri, fratelli, mogli ed ex mogli. Attorno a un ragazzo di vent’anni o poco più girano veri e propri clan familistici, le società non li amano eppure sono costrette a farci affari.

Il “caso Rabiot”, come è noto rappresentato dalla mamma signora Veronique abilissima nel farsi strapagare le prestazioni non esaltanti del figliolo, ci pone ancora una volta di fronte a un interrogativo: questi parenti/procuratori fanno davvero del bene ai loro assistiti? Dopo tre campionati molto altalenanti, più bassi che alti in verità, il centrocampista francese di anni 27 avrebbe bisogno di cambiare aria, al contrario rischia una stagione - con i mondiali alle porte - da indesiderato, completamente avulso dall’idea di squadra secondo Allegri. Se non accetterà una nuova destinazione, difficile a questo punto sia Manchester, gli si prospetta ancora una volta di finire in tribuna come già accaduto a Parigi prima dell’arrivo a Torino.

Certo, esiste un contratto, peraltro firmato da entrambe le parti e come tale ha valore. La Juve proverà a convincere lui e Veronique, sapendo che non sarà facile. Se toccherà tenercelo - non è il primo caso, alcuni anni fa Dybala e Higuain messi sul mercato rifiutarono ogni destinazione - tanto vale tentare ancora una volta di testarne l’utilità. Restando a Torino, Rabiot non troverà un ambiente facile, anche se la comoda e ovattata tribuna per diversi milioni di euro evidentemente non gli fa ribrezzo.

Tutta colpa di Veronique? E come chiedersi se sia tutta colpa di Wanda, quasi ex moglie di Mauro Icardi ormai ai margini del Psg che ha pochi giorni di tempo per trovarsi un’altra squadra. Si tratta di fenomeni espressi dal calcio di oggi, contraddittori come l’intero sistema ed è difficile dare un giudizio che non risulti frettoloso o manicheo.