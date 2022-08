Depay è libero per la Juve. Ma Arnautovic e Milik tentano il sorpasso

Depay libero a zero ma...

Sensazione rafforzata da quanto successo nelle ultime ore sul fronte Depay, da almeno una settimana in pole position nei pensieri bianconeri. L’avvocato del 28enne olandese, Sebastien Ledure, ha portato a termine la missione principale: ottenere l’addio gratuito del proprio assistito dal Camp Nou. Così, dopo giorni di contrattazioni, il Barcellona ha dato l’ok per il trasferimento di Memphis a Torino e da svincolato. Il rappresentante della punta blaugrana ha immediatamente informato la Juventus. Alla Continassa, però, invece di chiudere l’affare hanno chiesto - e ottenuto - qualche ora in più per riflettere e valutare i dettagli economici dell’operazione. Perché se il cartellino di Depay è gratis, la richiesta di stipendio del blaugrana s’aggira intorno ai 7 milioni più bonus per almeno due anni con opzione per la terza stagione. La fumata bianca, a questo punto, è nelle mani della Juventus. Le prossime ore saranno decisive. Cherubini potrebbe accendere il semaforo verde, però non si può escludere nemmeno il contrario. Il primo a saperlo è proprio l’avvocato Sebastien Ledure, comunque arrivato in Italia con la speranza di portare a termine l’affare. Dovesse arrivare l’ok finale e decisivo della Juventus, la strada per Depay in bianconero sarebbe in discesa e lo sbarco a Torino imminente.

Doppia tentazione per la Juve

Negli ambienti juventini, però, sono segnalate in risalita le quotazioni di due attaccanti mai usciti del tutto dai radar: Marko Arnautovic e Arkadiusz Milik. Più centravanti classici, rispetto a Depay, e anche per questo oggetto di ragionamenti. Tanto il 33enne bomber del Bologna quanto il 28enne ex Napoli, ieri sera in panchina per tutti i 90 minuti nel Marsiglia di Igor Tudor (nelle prime due uscite il polacco era partito titolare), hanno caratteristiche più simili a quelle di Vlahovic, ma come il blaugrana potrebbero giocare anche in coppia con il super bomber serbo. Le valutazioni di campo si intrecciano con quelle economiche.

Se Arnautovic sarebbe intrigato da un ultimo ballo in un grande club, il via libera del Bologna non è scontato, ma possibile. «Può succedere di tutto negli ultimi dieci giorni di mercato», ha spiegato ieri il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic. Vale anche per il Marsiglia e Milik, vecchio pallino della Juventus. I francesi lo hanno appena riscattato dal Napoli, completando un’operazione da più di dieci milioni, ma Tudor in attacco gode di una certa abbondanza e gli ottimi rapporti tra l’OM del presidente Pablo Longoria (ex scout juventino come il ds Javier Ribalta) e il club di Andrea Agnelli facilitano un possibile accordo. Arnautovic o Depay permettendo. Sullo sfondo resistono le candidature di Luis Muriel (Atalanta) e Anthony Martial (Manchester United).