Juve, Depay convocato ma il Barcellona è pronto a cederlo

BARCELLONA (Spagna) - Fermento in casa Barcellona che tra mercato in entrata e in uscita si prepara per l'appuntamento in terra basca contro la Real Sociedad. Xavi ha diramato la lista dei convocati che partirà per San Sebastien e tra le scelte del tecnico blaugrana c'è anche Memphis Depay. L'olandese è da settimane nel mirino della Juventus e la sua convocazione per il prossimo match di Liga altro non è che un chiarissimo segnale da parte degli azulgrana. Depay infatti non doveva essere nemmeno convocato, il club aveva programmato di annunciare la sua partenza questo sabato ma le richieste del giocatore nei confronti della Juve hanno ritardato l'operazione e ora tutto può succedere. I suoi legali sono ancora in trattativa e non sorprenderebbe se l'olandese venisse cancellato all'ultimo momento dalla lista di Xavi se i discorsi con i bianconeri dovessero scaldarsi nelle prossime ore.