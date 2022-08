Juve, Nedved: "Depay può servirci, è un nome che stiamo valutando"

GENOVA - "Depay? Abbiamo guardato anche lui ovviamente, perchè è in uscita dal Barcellona. Può giocare non solo con Vlahovic ma anche con Kean, e può agire anche da esterno, perchè molte volte a Barcellona ha fatto quel ruolo. Però come e ho detto è uno dei nomi che stiamo valutando come è normale che sia". Lo ha detto Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, intervenuto a Dazn prima della partita contro la Sampdoria. "Noi stiamo valutando, siamo vigili sul mercato, quello che offre, credo non offra tanto. Bisogna valutare bene, quella che è la necessità. Ovviamente vedendo oggi la formazione, vedendo gli infortuni, sì, stiamo valutando seriamente di entrare sul mercato", ha aggiunto Nedved. Sull'ipotesi di un mercato invernale nel periodo del Mondiale. "Ovviamente sono delle idee giuste perchè ci sarebbe meno disturbo sui giocatori. Io queste stagioni spezzate le ho vissute da giocatore quando militavo in Repubblica Ceca; sono praticamente due campionati diversi", ha concluso