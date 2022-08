Juve Under 23, rinforzo per Brambilla: Besaggio fa le visite mediche

TORINO - Manca ancora l'ufficialità, ma Michele Besaggio sarà un nuovo calciatore della Juve Under 23. Dopo un lungo corteggiamento, cominciato a margine della trattativa tra il club bianconero e il Genoa per Andrea Cambiaso, il promettente trequartista classe 2002 - considerato uno dei migliori talenti del campionato Primavera - approda a Torino per andare a rinforzare la squadra del tecnico Massimo Brambilla. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. In mattinata il calciatore è arrivato al J Medical per sostenere le visite mediche di rito. Manca solo l'annuncio.