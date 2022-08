Mundo Deportivo: "Juve, a breve la decisione su Depay. Arnautovic e Milik le alternative"

BARCELLONA (Spagna) - "C'è attesa per la decisione finale della Juventus sull'acquisto - o meno - di Memphis Depay dal Barcellona". Lo riferisce El Mundo Deportivo, secondo cui il 28enne attaccante olandese avrebbe modificato le richieste contrattuali discusse e le commissioni degli agenti. Una proposta che i dirigenti bianconeri studieranno se accettare, dare un ultimatum o interrompere definitivamente i negoziati. La Juventus avrebbe bloccato nelle ultime ore le sue operazioni sul mercato non avendo raggiunto un accordo sullo stipendio di Depay, mentre con il Barça sarebbe già tutto fatto. Sebastien Ledure, avvocato di Memphis, è stato in Italia lo scorso fine settimana in Italia per definire le condizioni del contratto e attendere una risposta dal club torinese, che avrebbe poi chiesto più tempo. Memphis avrebbe chiesto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a sette milioni netti più bonus.