Paredes-Juve verso la fumata bianca: i soldi ci sono

TORINO - L’attaccante era la priorità di mercato della Juventus , che infatti in queste ore si sta occupando principalmente dell’operazione per il reparto offensivo. Senza però perdere di vista l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo, ovvero Leandro Paredes . Anzi: il fatto che il club bianconero abbia prepotentemente virato sull’attaccante polacco, in un’operazione meno onerosa rispetto a quella per esempio per Depay , lascia intendere quali siano le intenzioni dalle parti della Continassa. Risparmiando qualcosa per la punta, l’assalto per l’argentino può arrivare anche senza cessioni pesanti tra i centrocampisti, per quanto sia nelle intenzioni della dirigenza bianconera l’idea di piazzare almeno un colpo in uscita.

Mercato Juve, ultima settimana

Manca una settimana esatta alla chiusura delle trattative: alle ore 20 di giovedì 1° settembre, quando suonerà metaforicamente il gong. In questa settimana la Juventus tenterà di dare l’assalto a Paredes per coronare una rincorsa cominciata diverse settimane fa: la dirigenza già ieri ha avuto contatti con il Psg, ragionando sul prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. I discorsi tra le parti proseguono e la Juventus è sempre rimasta in pole position per il centrocampista, anche di fronte all’inserimento di altre squadre. Come la Roma, alla quale non dispiacerebbe un ritorno, possibilità però resa più difficile proprio dalla consolidata posizione di forza bianconera. A proposito di Juventus e Roma, a parte il match di campionato alle porte, si è tornato a parlare di Denis Zakaria: i contatti tra il ds Cherubini e il collega Tiago Pinto sono frequenti, si è discusso anche dell’ipotesi di un passaggio in prestito dello svizzero, che piace anche in Bundesliga, alla corte di Mourinho, ma al momento non si è andato oltre al sondaggio e il giocatore sarebbe da convincere, anche perché il desiderio sarebbe quello di restare a Torino. Diverso il discorso, sempre in uscita, per Arthur: gli ultimi giorni di mercato saranno importanti anche per trovare una sistemazione al brasiliano. Per Fagioli c’è sempre la fila, però la Sampdoria sembra ora la società più convinta: si tratterebbe sempre di un prestito. Occhio poi, in entrata, alla situazione del terzino sinistro: se si concretizzerà un’opportunità last minute, la Juventus potrebbe coglierla. E Pjaca può tornare alla Dinamo Zagabria.