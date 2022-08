Juve-Milik, è fatta: l'attaccante in viaggio verso Torino

TORINO - Juve-Milik, è fatta. Chiuso l'accordo con l'Olympique Marsiglia e con gli agenti del calciatore, i bianconeri aspettano ora l'arrivo dell'attaccante polacco che è già in viaggio verso Torino per mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri

Le cifre dell'affare

Si è definita l’intesa di massima per l’ingaggio del calciatore, che sarà di 3 milioni netti più bonus, con un contratto quadriennale in scadenza nel 2026. Al Marsiglia andranno invece 8 milioni (un milione di prestito oneroso più 7 per l'opzione di riscatto) con il 20% della rivendita che sarà però destinata al Napoli, come da intese ai tempi del passaggio della punta dal club di De Laurentiis ai francesi.