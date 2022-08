Juve, Paredes al dettaglio: la svolta è imminente

TORINO - Oggi la sfida alla Roma, domani o, al massimo, lunedì la chiusura della trattativa per Leandro Paredes, il colpo numero sei del mercato della Juventus, quel regista che Massimiliano Allegri da lungo tempo sta aspettando. Il tecnico del Psg, Cristophe Galtier, ha provato a fare paura ai bianconeri anticipando la convocazione dell’argentino per la gara casalinga contro il Monaco, in programma domani, ma lo stesso allenatore ammette che «per il giocatore ci sono stati degli scambi con la Juve» e che la situazione potrebbe cambiare nell’arco delle prossime ore.

Ultimi dettagli per Paredes Tra la Juventus e il club francese si stanno ormai limando gli ultimi dettagli: l’argentino arriverà a Torino in prestito con l’obbligo di riscatto, ma soltanto al raggiungimento di determinate condizioni. Il costo totale dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni. Tra il club bianconero e il giocatore, invece, l’accordo era stato raggiunto da tempo: l’argentino percepirà un ingaggio da top player, 7,5 milioni annui, bonus compresi, il massimo salariale imposto dai nuovi parametri della società.

Un plauso va fatto anche a Paredes per la pazienza e la perseveranza: sebbene a un certo punto l’affare sembrava sfumato perché la Juventus non era ancora riuscita a piazzare Arthur e si era concentrata sulla punta, il centrocampista non ha mai perso le speranze di abbracciare il bianconero, si è affidato anche agli agenti che hanno portato alla Juventus il suo ex compagno e grande amico Angel Di Maria per dimostrare le sue concrete intenzioni di trasferirsi a Torino e per aggirare gli ultimi ostacoli, tanto che la sua forza di volontà è stata premiata.