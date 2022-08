Paredes alla Juve, in giornata il via libera dal Psg: i dettagli

TORINO - La formula magica che può far apparire Leandro Paredes a Torino , nel giro di poche ore, è la seguente: “prestito con diritto di riscatto trasformabile in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi”. Il Psg e la Juventus , su questo, concordano. Ok, inizialmente i parigini auspicavano una cessione subito definitiva, ma dai e ridai hanno acconsentito a cambiare i parametri giacché hanno constatato che il calciatore argentino (amico fraterno di Angel Di Maria ) da nessun’altra parte voleva andare tranne che alla Juventus e che dunque non avrebbe avuto senso forzare troppo la mano. Occorre, però, ancora concentrarsi - e trovare una intesa - circa la questine dei determinati obiettivi. Al limite, provare a rimodulare le cifre. Insomma: ciò che abitualmente è definito quale “ultimi dettagli”.

La sensazione, comunque, è che la fumata bianca arriverà. La chiusura del mercato è alle porte e il tempo per tattiche e strategie sta venendo meno. Così come di contro stanno andando in via di definizione le cessioni di centrocampisti che la Juventus ritiene propedeutiche ad un nuovo acquisto (ne raccontiamo a pagina 4). Oggi è giornata di stretta di mano, domani Paredes dovrebbe essere a Torino per le visite mediche, la firma, l’incontro con i nuovi compagni e con il suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il quale tanto ha insistito con la società affinché il regista ex Roma ed Empoli fosse aggiunto in organico.