Uscite Juve: altre due squadre su Arthur, in bilico anche Zakaria

TORINO - Arthur ha in testa il Qatar, ma soltanto nelle prossime 48 ore capirà se la corsa al Mondiale partirà dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Portogallo o dalla Francia. Sicuramente, a meno di clamorosi intoppi, il 26enne centrocampista brasiliano non resterà in Italia. Tanto per il suo agente, Federico Pastorello, quanto per la Juventus è cominciata una corsa contro il tempo per trovare una soluzione comoda a tutti entro il gong di fine mercato di giovedì (primo settembre). "Noi saremmo felici se riuscissimo a realizzare anche delle uscite in maniera tale che si bilancino il rischio sportivo e quello finanziario", ha spiegato con chiarezza l’ad Maurizio Arrivabene a margine di Juventus-Roma. La priorità è sempre l’addio di Arthur. Per l’ex Barcellona è arrivato il momento della scelta. Separazione last minute e ovviamente in prestito (i bianconeri risparmieranno buona parte dello stipendio e libereranno spazio in rosa). Il brasiliano continua a sperare in un lieto fine con il Valencia. Il corteggiamento di Rino Gattuso, tecnico degli spagnoli, ha colpito lo juventino, intrigato anche dalla possibilità di rimettersi in gioco in un campionato che conosce perfettamente e che considera ideale per le sue caratteristiche. Dopo i contatti delle scorse settimane, Arthur ha sempre dato la precedenza al Valencia.