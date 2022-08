Juve, parla l'agente di Fagioli: "Ci saremmo augurati di restare"

Le parole dell'agente di Fagioli

A proposito del suo imminente addio alla Vecchia Signora, il suo agente Andrea D'Amico, parlando ai microfoni della trasmissione Calcio Totale sulla Rai ha detto: "È rimasto fuori all'ultima per un leggero fastidio muscolare. Per il resto, sono di parte: la forza di un tecnico è investire sui giovani, sulle risorse. Il mercato della Juve è stato condizionato dalle uscite sperate e non verificatesi. Un conto è fare un mercato virtuale, una strategia, pensare a cedere Arthur, Rabiot, McKennie, uno è se non si concretizzano. E se è così, devi sacrificare i giovani. L'auspicio di questa nuova Juve era che potessero essere valorizzati, quando hanno giocato hanno fatto sognare i tifosi. Ci saremmo augurati di restare ma nel calcio ci sono delle economie di scala dove è più facile far partire un giovane e lasciar fuori chi guadagna 5-6 milioni".