Arthur in volata: la Juve spera nello Sporting

TORINO - Quarantotto ore decisive per Arthur e anche per la Juventus, che confida di trovare una soluzione last minute per il brasiliano. Sfumate il Valencia e l’Everton, la pista più calda resta lo Sporting. Se tutto andasse secondo programmi, l’ex Barcellona potrebbe ripartire dal club di Lisbona in cui è cresciuto Cristiano Ronaldo. Decisivi saranno i contatti previsti in giornata tra i club, che devono trovare un accordo sulla spartizione dello stipendio del centrocampista. A tifare per questa soluzione è anche Arthur, intrigato dalla possibilità di rimettersi in gioco in una squadra di Champions League. I portoghesi, infatti, sono nel girone con Tottenham, Eintracht Francoforte e Marsiglia. Dovesse andare storto qualcosa con il club neroverde di Lisbona, Arthur potrebbe inseguire la convocazione al Mondiale in Qatar di novembre-dicembre dalla Francia, probabilmente da quel Nizza dove è già approdato l’ex juventino Aaron Ramsey.