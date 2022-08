Paredes è della Juve, è ufficiale: tutte le cifre dell'affare

Il comunicato della Juve e le cifre dell'affare

Sul sito della Juve si legge ancora: "Il roster dei centrocampisti bianconeri si arricchisce: Leandro Paredes è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’argentino arriva in prestito dal Paris Saint-Germain". Inoltre il club bianconero precisa che: "Laccordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 22,6 milioni, comprensivo della quota relativa al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori di € 2,2 milioni, e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi. Al raggiungimento di determinati risultati sportivi e nel caso in cui, né l’obbligo, né la facoltà d’acquisto delle prestazione sportive del giocatore dovessero verificarsi, Juventus verserà al Paris Saint-Germain Football un corrispettivo di € 2,5 milioni".

La reazione social di Paredes

Subito dopo l'ufficialità del suo passaggio dal Psg alla Juve, Paredes ha pubblicato una storia in cui ha condiviso il post della Juventus, quello dell'annuncio ufficiale, e aggiunto due cuori, uno bianco e uno nero, insieme all'emoji del pallone. Per lui ha inizio una nuova avventura.