Juve, Arthur allo Sporting: si tratta a oltranza

TORINO - Il mercato della Juventus non si chiude con l’acquisto di Leandro Paredes. L’ultima giornata di trattative (la sirena di chiusura scatta in serata) vedrà i dirigenti bianconeri attivi sulle “uscite” per liberare spazio in rosa e anche nel monte-stipendi. Se i primi a salutare sono stati Marko Pjaca e Nicolò Rovella, passati in prestito rispettivamente all’Empoli e al Monza, alla Continassa è cominciata una corsa contro il tempo per portare al traguardo l’addio di Arthur entro il gong. La trattativa più concreta, già cominciata nei giorni scorsi, vede protagonista lo Sporting, il club di Lisbona che ha lanciato un certo Cristiano Ronaldo. I portoghesi pensano al brasiliano per rinforzare la medina in ottica Champions League, dove nelle prossime settimane affronteranno il Tottenham degli ex juventini Antonio Conte e Fabio Paratici, il Marsiglia e l’Eintracht Francoforte. La pista è concreta: le parti stanno lavorando a un prestito, con i bianconeri che nel caso prenderanno in carico anche una parte dello stipendio del giocatore. A sperare in un lieto fine è anche l’ex Barcellona, voglioso di girare pagina e giocare con continuità per riconquistare la Nazionale brasiliana del ct Tite in tempo per il Mondiale in Qatar di novembre-dicembre. Oltre che la Juventus, che spera di liberare una casella in mezzo al campo, anche il Nizza segue con interesse l’evolversi della trattativa Sporting-Arthur. Dovesse andare storto qualcosa, i francesi proveranno un tentativo last minute.