Juve, Paredes ha scelto il suo numero: maglia già disponibile online

TORINO - Leandro Paredes è un nuovo giocatore della Juventus. L'argentino si trasferisce sotto la Mole in prestito fino al 30 giugno 2023 con obbligo di riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi, anche se la Juve ha comunque "la facoltà di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti". Il costo dell'operazione è di circa 22 milioni di euro. Il centrocampista ha ufficialmente scelto il numero di maglia che indosserà in questa stagione alla Juve: giocherà con il '32'. Attraverso i canali ufficiali, il club bianconero ha ufficializzato la scelta dell'argentino e la divisa è già disponibile nello store online juventino.