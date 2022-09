La curiosa storia di Arthur che alla Juve ha guadagnato 5.100 euro per ogni minuto giocato

A Torino gli hanno fatto i conti in tasca. E hanno scoperto che Arthur Ramos de Oliveira Melo, semplicemente Arthur, 26 anni, ha guadagnato 5.100 euro per ogni minuto giocato nella Juve, a fronte di un ingaggio netto annuo di 8 milioni e 300 mila euro. Si capisce perché, stamane, la sorprendente notizia del brasiliano in prestito secco al Liverpool ha da un lato sollevato molti tifosi juventini e dall'altro ha sfoltito l'affollato centrocampo di Allegri che da ieri conta anche su Paredes. E' un vero peccato che Arthur non sia riuscito a dimostrare compiutamente il suo valore né con Pirlo né con Allegri, sebbene, a parziale attenuante del giocatore, non si possa non ricordare il grave problema fisico che, praticamente, l'ha messo fuori causa dal febbraio 2021 all'ottobre dello stesso anno. La causa del problema: calcificazione fra la tibia e il perone della gamba destra; per risolverlo, Arthur si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico che ha richiesto un lungo periodo di recupero. E' presumibile che, anche a Liverpool, Arthur dovrà partire dalle retrovie, considerata la concorrenza (Carvalho, Thiago Alcantara, Elliott, Henderson, Tavares, Naby Ke?ta). Tuttavia, in chiave convocazione mondiale, il brasiliano ha voluto fortemente trovare e cercare un chance lontano da Torino: il suo agente, Federico Pastorello, proprio sul filo di lana ha realizzato un capolavoro di tempismo. Ora tocca ad Arthur riguadagnare il tempo perduto, anche se la Juve, al momento non lo rimpiange. E non è difficile capire perché.