Juve, Zakaria ufficiale al Chelsea: "Sono felice e orgoglioso"

Chelsea, Boehly dà il benvenuto a Zakaria

Grande soddisfazione anche per il presidente del club Todd Boehly, che ha commentato così il passaggio dello svizzero dalla Juve al Chelsea: "Denis è un centrocampista di talento con molte qualità e abilità. Aggiungerà profondità e forza alla nostra rosa in questa stagione e non vediamo l'ora di vederlo giocare con il Chelsea". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Behdad Eghbali e José E. Feliciano, co-titolari del club, che hanno aggiunto: "Denis offre un'esperienza internazionale di alto livello e il suo mix di tenacia e grande distribuzione sarà un vantaggio per il nostro team. Siamo felici di averlo con noi e di dargli il benvenuto a Londra".