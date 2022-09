Juve, Carragher boccia Arthur al Liverpool: "Preso per riempire uno spazio"

Carragher sul passaggio di Arthur dalla Juve al Liverpool

L'ex difensore dei Reds Jamie Carragher, commentanso l'operazione ha espresso più di qualche perplessità e ai microfoni di Sky Sports UK ha detto: "Non penso che Arthur sia la risposta di cui il Liverpool aveva bisogno. Serviva un giocatore più giovane e più energico. Credo che Arthur sia giusto per riempire uno spazio ed ecco perché il Liverpool l'ha preso in prestito e all'ultimo. L'attuale centrocampista che vogliono non è disponibile al momento, per cui penso che prendere qualcuno in prestito sia sensato".