Paredes alla Juve, il messaggio di Messi: "Ti auguro tanti successi"

Il messaggio della 'Pulce'

Il passaggio di Paredes in bianconero ovviamente non andrà a intaccare la grande amicizia che c'è tra i due argentini: "Ti auguro ogni successo nella tua nuova avventura - ha scritto Messi sul suo profilo Instagram rivolgendosi al nuovo regista juventino -. È stato meraviglioso condividere tante cose a Parigi e ricorderò sempre i bei momenti vissuti insieme". Un pensiero poi anche per Ander Herrera, 33enne spagnolo che il Paris Saint-Germain ha ceduto in prestito all'Athletic di Bilbao: "Buona fortuna anche a te - ha scritto la 'Pulce' -, è stato bello conoscerti e ti sono riconoscente per come mi hai accolto fin dal primo giorno. Ti auguro un grande rientro nella Liga".