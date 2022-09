Juve, Arrivabene: "Ronaldo? Dispiace, ma non è un problema nostro"

FIRENZE - "Un primo bilancio? Siamo cresciuti, se no non avremmo fatto certe operazioni di mercato. La partenza è stata a singhiozzo un po' per tutti. Le scelte fatte oggi sono corrette, visto che martedì giocheremo in Champions a Parigi contro il Psg che di giocatori ne ha, avremo grande rispetto ma paura zero . È sempre meglio tenere qualche cartuccia in tasca". Parla così a Dazn prima di Fiorentina-Juve l'ad bianconero Maurizio Arrivabene , analizzando l'avvio di stagione della squadra e guardando già all'impegno europeo contro il Paris Saint-Germain.

Arrivabene sul caso Cristiano Ronaldo

"Se giochi alla Juve devi sempre lottare per lo scudetto, con la stessa convinzione anche in Coppa Italia e in Champions, lo spirito è sempre quello di andare in campo senza avere paura. La società deve essere unita con l’allenatore, la squadra e i tifosi, che sono il nostro 12° uomo. Le squadre titolate sono chiamate così perché mirano a vincere, fare pronostici è presto, ma noi non siamo in gara per perdere. Ormai non è più mercato, visti i costi è una boutique. Caos legato a Cristiano Ronaldo? Ci siamo salutati con rispetto alla Juve, poi quello che gli è successo a Manchester quest’anno non è un problema nostro, però dispiace. È chiaro che trattandosi di un giocatore del suo livello spiace vederlo in una situazione così difficile per lui e per la sua squadra", ha concluso Arrivabene.