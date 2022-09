Grimaldo-Rafa Silva asse anti-Juve: Benfica pronto per i bianconeri

Sei partite di Primeira Liga (il massimo campionato portoghese) e sei vittorie per il Benfica, prossimo avversario della Juventus mercoledì allo Stadium per la seconda giornata dei gironi di Champions League. Va da sé: primo posto assicurato con 18 punti e gli storici rivali del Porto tenuti a distanza. A Vila Nova de Famaliçao ha deciso un guizzo del trequartista Rafa Silva (sesto gol stagionale tra campionato e Coppe) al minuto 18 del secondo tempo, con i padroni di casa - attualmente terzultimi in classifica - rimasti anche in 10 nel finale per l’espulsione di Ivo Rodrigues. I dati relativi al match - incluso un possesso palla da sfida testacoda, 72% contro 28% - testimoniano che le Aquile portoghesi hanno avuto sempre la partita in controllo e così si apprestano ad affrontare la Juve in Champions con l’animo di chi sa di potersela giocare senza timore, a maggior ragione da capolista del Girone H dopo il 2-0 servito agli israeliani del Maccabi Haifa. Mercoledì, insomma, poco ci mancherà se non sarà una partita determinante. E occhio alla verve dello spagnolo Alejandro Grimaldo: dopo il gol meraviglioso in Champions, ecco l’assist per il tocco di Rafa Silva. L’asse fa paura, tocca alla Juventus fornire una risposta convincente.