Rui Costa “blinda” Grimaldo. Ma la Juve non molla la presa

Mentre Alejandro Grimaldo è entrato nei radar dei club più importanti d'Europa, Juventus compresa, Manuel Rui Costa prova a sdrammatizzare: "Il suo è un processo in corso che analizzeremo, ma non è questo il momento". Eppure, il Benfica potrebbe perdere gratis, a fine stagione, uno dei propri uomini più importanti. Negli scorsi mesi, i dirigenti bianconeri si sono fatti vivi con la società lusitana per conoscere a fondo la sua situazione e capire se ci fossero margini di manovra per portarlo a Torino. E già, perché la scorsa primavera, subito dopo aver chiuso la terza stagione consecutiva senza titoli, il canterano del Barcellona era sbottato in diretta tv: "Non ci siamo proprio. Non possiamo continuare così". La verità è che se non fosse stato per il netto rifiuto del Benfica di prescindere da quello che è considerato uno dei migliori terzini sinistri d'Europa, il ventiseienne spagnolo avrebbe già lasciato il Da Luz da tempo. Un calciatore completo che ha subito conquistato Roger Schmidt che in estate lo ha difeso dall'ira dei tifosi biancorossi. Il meglio di sé lo dà nella metà campo avversaria: nella scorsa stagione, nessun altro terzino d'Europa ha segnato più di lui (5, per un totale di 20 in carriera). L'ultimo, il golazo al Maccabi Haifa, ha così finito per riaprire il dibattito sul suo futuro. E sebbene Rui Costa faccia finta di nulla, anche lui sa bene che il suo club non può permettersi di aspettare fino a gennaio per formulare l'offerta giusta. Con l'anno nuovo, infatti, Grimaldo sarà libero di trattare con chi vuole. La sensazione è che non saranno in pochi a interessarsi a lui: "Un problema? Lo sarebbe se stesse giocando male perché, di solito, è questo il pericolo che si corre con i calciatori in scadenza di contratto", ha assicurato l'ex fuoriclasse della Fiorentina.