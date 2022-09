Juve, Vitor Roque: è bagarre con Real Madrid e Barça

In attesa che Kaio Jorge recuperi dalla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, subita a febbraio giocando con la Juventus Under 23, e possa provare a mostrare il suo valore, la società bianconera si starebbe muovendo su un altro giovane talento brasiliano. Secondo il catalano Mundo Deportivo, infatti la Juventus sarebbe entrata in concorrenza con Barcellona e Real Madrid per assicurarsi l’ultimo astro nascente del Brasileirao: il diciassettenne attaccante dell’Atletico Paranaense Vitor Roque.