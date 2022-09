Calciomercato Juve: Ndicka a zero e occhio a Asensio!

TORINO - La Juventus ha mezza fascia destra in scadenza. Il contratto di Juan Cuadrado , in bianconero dal 2015, terminerà nell’estate 2023. Mentre Angel Di Maria ha chiesto - e ottenuto - un accordo di soli dodici mesi lo scorso giugno. Motivi sufficienti, al netto di ripensamenti dei dirigenti juventini (nel caso di Cuadrado) o degli interessati (nel caso di Di Maria), per tenere le antenne dritte sulle possibili opportunità che si possono aprire in quel ruolo. A partire dai parametri zero, meglio se di lusso. Tutti indizi che giustificano il monitoraggio di Marco Asensio , che in caso di mancato prolungamento la prossima estate lascerà il Real Madrid gratis. L’esterno d’attacco spagnolo ha un palmares infinito - 3 Champions League in bacheca - però è ancora nel pieno della carriera: a gennaio compirà 27 anni.

Mercato Juve, Asensio

Asensio da un lato non scarta l’ipotesi di rinnovare con i campioni d’Europa di Carlo Ancelotti, ma dall’altro si guarda intorno. E, stando a quanto filtra dalla Spagna, quasi tutte le big europee hanno cominciato a prendere informazioni. Tra queste c’è anche la Juventus che, ora come ora, potrebbe anche trovarsi a dover rivoluzionare completamente il comparto ali. Ma settembre, a maggior ragione nell’anno del Mondiale di novembre-dicembre in Qatar, non è ancora tempo di affondi. Su Asensio si preannuncia un bel traffico. In questo momento c’è il Barcellona in pole position, seguito a ruota dalle ricche inglesi. Alla Continassa osservano e si tengono informati. L’impressione è che tutto (o quasi) dipenderà da Angel Di Maria. Se il Fideo a fine stagione dovesse confermare i propositi di tornare in Argentina, nell’amato Rosario Central, la Juventus in un colpo solo libererebbe quello spazio in rosa e nel monte stipendi indispensabile per poter pensare più concretamente allo spagnolo, ovviamente Barcellona e concorrenti permettendo.

Juve, gli altri parametri

Asensio non è l’unico svincolato sul taccuino del ds Federico Cherubini, che tra le priorità per il 2023 ha anche un doppio restyling difensivo: un terzino sinistro e un centrale di piede mancino. Nel primo caso continuano i sondaggi per Grimaldo (Benfica) e Bensebaini (Borussia Monchengladbach), entrambi in scadenza di contratto come lo juventino Alex Sandro, destinato a lasciare Torino dopo 8 stagioni. In mezzo, invece, la Juventus continua a seguire con un certo interesse Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte. Il 23enne francese non ha rinnovato con i tedeschi. A gennaio (pagando un indennizzo) o a giugno (a zero) lascerà la Germania. I dirigenti bianconeri, a caccia di un centrale mancino per completare un reparto composto da tutti destri (Bonucci, Bremer, Rugani, Gatti e Danilo), un tentativo probabilmente lo effettueranno. Ma anche in questo caso non mancano le insidie: dalla Roma di Mourinho alle big di Premier League.