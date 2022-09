Sport: "Juve, interesse concreto per Jordi Alba del Barcellona"

BARCELLONA (SPAGNA) - La Juve avrebbe messo nel mirino Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona, per il prossimo mercato di gennaio. L'indiscrezione arriva dal portale online del quotidiano iberico 'Sport', secondo il quale la dirigenza della 'Vecchia Signora' avrebbe chiesto informazioni al club blaugrana per il nazionale spagnolo. I bianconeri, che non hanno iniziato bene la stagione, avrebbero infatti necessità - scrive 'Sport' - di rinforzare l'out mancino: i problemi difensivi a sinistra e le prestazioni in calo dell'unico terzino di ruolo su quella fascia, Alex Sandro, le cui prestazioni sono in calo, avrebbero spinto i bianconeri ad accelerare le operazioni per assicurarsi il giocatore culé, che rappresenterebbe un'ottima opportunità di mercato per il sodalizio bianconero. La Juve vorrebbe strappare il nazionale spagnolo al Barcellona una volta che si libererà dal contratto in essere con i catalani ma lo stesso club blaugrana non intende perderlo a parametro zero, forte di un vincolo contrattuale la cui scadenza recita 30 giugno 2024.